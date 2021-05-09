Реалистичный военный симулятор Arma 3 продают со скидкой 75%

В обычное время игра стоит 1199 рублей. Сейчас её можно купить за 299 рублей. Со скидкой продаётся и полный бандл по игре. В него входят сама Arma 3 и дополнительный игровой контент. Всё вместе стоит 1213 рублей вместо 4530 рублей.

Сюжет Arma 3 разворачивается в будущем, в 2030-х годах. В Западной Европе происходит экономический кризис, а США борются с Китаем в Тихом океане. В это время набирает силу вымышленный военно-политический союз, известный как Canton Protocol Strategic Alliance Treaty (CSAT). Игрок получает доступ к 20 видам боевой техники, а также 40 видам оружия.