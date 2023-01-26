Ребёнок из Москвы потратил 350 тысяч рублей на мобильную игру

Сообщается, что отец иногда давал ребёнку не больше тысячи рублей на покупку виртуального золота. Однако игрок нашёл в Telegram канал, где предлагалось «бесплатно» по промокоду получить игровые деньги для шутера. Мошенники попросили ребёнка отправить им фото банковских карт и прислать пароли из СМС.

В результате со счёта списали 350 тысяч рублей. Сейчас полиция проводит проверку.