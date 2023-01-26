Ребёнок из Москвы потратил 350 тысяч рублей на мобильную игру

17:09, 26 января 2023
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Ребёнок из Москвы потратил 350 тысяч рублей на мобильную игруА точнее на мошенников
В Москве десятилетний ребёнок попытался купить с помощью кредитной карты отца игровых предметов в Standoff 2 на сумму около 350 тысяч рублей. Незадачливый игрок наткнулся на мошенников.
Фото: Unsplash
Сообщается, что отец иногда давал ребёнку не больше тысячи рублей на покупку виртуального золота. Однако игрок нашёл в Telegram канал, где предлагалось «бесплатно» по промокоду получить игровые деньги для шутера. Мошенники попросили ребёнка отправить им фото банковских карт и прислать пароли из СМС.
В результате со счёта списали 350 тысяч рублей. Сейчас полиция проводит проверку.