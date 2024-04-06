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Игры
Опубликовано 06 апреля 2024, 19:31
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Red Dead Redemption 2 от создателей GTA запустили на Android-смартфоне

Взгляд в будущее мобильных игр?
Смелый эксперимент ютубера Serg Pavlov расширил границы мобильных игр, заставив Red Dead Redemption 2 работать на телефоне Android, а именно на RedMagic 9 Pro. Несмотря на то, что в игру можно играть, она, мягко говоря, далека от совершенства.
Red Dead Redemption 2 от создателей GTA запустили на Android-смартфоне
© Ferra

Rockstar Games известна своими масштабными, графически требовательными играми, такими как Red Dead Redemption 2. Эти игры оптимизированы для консолей и ПК, поэтому идея запустить их на мобильном устройстве кажется «странной». Однако достижение блогера намекает на будущее, в котором мощные смартфоны смогут справиться с играми категории AAA.

Хотя ему удалось запустить RDR2, частота кадров больно низкая, а текстурные ошибки встречаются повсеместно. RedMagic 9 Pro просто не справляется с огромным количеством графических данных, которые выдает игра.

Несмотря на проблемы с производительностью, тот факт, что RDR2 вообще запускается на телефоне, впечатляет. В сочетании с недавними попытками выпустить на iPhone такие AAA-игры, как Resident Evil 4 и Death Stranding, это говорит о будущем, в котором мощное мобильное оборудование позволит создавать более требовательные игры.

Источник:GameRant
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Red Dead Redemption 2
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#игры
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#смартфон
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#ANDROID