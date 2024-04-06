Red Dead Redemption 2 от создателей GTA запустили на Android-смартфоне

Red Dead Redemption 2 от создателей GTA запустили на Android-смартфонеВзгляд в будущее мобильных игр?
Rockstar Games известна своими масштабными, графически требовательными играми, такими как Red Dead Redemption 2. Эти игры оптимизированы для консолей и ПК, поэтому идея запустить их на мобильном устройстве кажется «странной». Однако достижение блогера намекает на будущее, в котором мощные смартфоны смогут справиться с играми категории AAA.
Хотя ему удалось запустить RDR2, частота кадров больно низкая, а текстурные ошибки встречаются повсеместно. RedMagic 9 Pro просто не справляется с огромным количеством графических данных, которые выдает игра.
Несмотря на проблемы с производительностью, тот факт, что RDR2 вообще запускается на телефоне, впечатляет. В сочетании с недавними попытками выпустить на iPhone такие AAA-игры, как Resident Evil 4 и Death Stranding, это говорит о будущем, в котором мощное мобильное оборудование позволит создавать более требовательные игры.