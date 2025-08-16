Red Magic выпустила геймпад, превращающий смартфон в портативную консоль

Shadow Blade 3 превращает смартфон в портативную консоль. Геймпад подключается по Bluetooth 5.3 и подходит как для Android, так и для iOS. Кроме телефонов, его можно использовать и с планшетами — например, вплоть до iPad Mini. Для компьютеров предусмотрен отдельный USB-адаптер с подключением по 2,4 ГГц.

Контроллер получил точные джойстики с эффектом Холла, настраиваемые кнопки, гироскоп, вибрацию и даже подсветку.

Стоимость новинки — 129 долларов или 129 евро. В Великобритании цена составляет 109 фунтов.