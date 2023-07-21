Регулятор США после критики отказался от претензий к покупке Microsoft Activision Blizzard

Однако суд отклонил запрос FTC, что позволило Microsoft продолжить сделку. Microsoft и Activision Blizzard еще не завершили сделку по приобретению, и недавно они продлили срок ее завершения до 18 октября. Несмотря на юридические препятствия, обе компании с оптимизмом смотрят на завершение сделки.

Microsoft также ведет переговоры с британским Управлением по конкуренции и рынкам (CMA) по поводу сделки. Приостановка рассмотрения административного иска дает некоторую передышку, однако FTC может вновь подать его в будущем. На данный момент судьба приобретения остается неопределенной, но обе стороны надеются на успешный исход.