Регулятор США раскритиковал Microsoft за повышение цен на Xbox Game Pass

Опубликовано 20 июля 2024, 04:30
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Регулятор США раскритиковал Microsoft за повышение цен на Xbox Game PassИ новый "деградирующий" уровень
Федеральная торговая комиссия США (FTC) подвергла резкой критике недавнее повышение компанией Microsoft цен на Xbox Game Pass и введение нового «деградирующего» стандартного уровня подписки в своем заявлении, поданном в Девятый окружной апелляционный суд США.
Недавно Microsoft объявила о повышении цен на PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate, а также представила новый уровень Game Pass Standard, который не дает доступа к собственным играм компании в день релиза.
FTC описывает новый уровень Game Pass Standard по цене $ 14,99 как «деградирующий продукт».
В заявлении утверждается, что изменения Microsoft «наносят ущерб потребителям». FTC, кстати, уже давно точит зуб на Microsoft после покупки Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов.