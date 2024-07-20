Регулятор США раскритиковал Microsoft за повышение цен на Xbox Game Pass

Недавно Microsoft объявила о повышении цен на PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate, а также представила новый уровень Game Pass Standard, который не дает доступа к собственным играм компании в день релиза.

FTC описывает новый уровень Game Pass Standard по цене $ 14,99 как «деградирующий продукт».

В заявлении утверждается, что изменения Microsoft «наносят ущерб потребителям». FTC, кстати, уже давно точит зуб на Microsoft после покупки Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов.