Ремастеры GTA III, Vice City и San Andreas назвали крупнейшим провалом

Версиям трилогии для разных платформ дали разные оценки, но они находятся в диапазоне от 0,5 до 1.1 балла. Максимальная оценка пользователя может составить 10. Хуже всего оценка у версии для PlayStation 4.

У ремастеров GTA III, Vice City и San Andreas, соответственно, много негативных отзывов. Среди минусов упоминают «мультяшные» модели персонажей, просадки в fps, а также различные баги. Ещё пользователи пожаловались на то, что из ремастеров убрали часть музыкальных композиций. Особенно людей возмущает высокая стоимость трилогии.

Также после выхода сборника на ПК упали серверы Rockstar Games Launcher. Из-за этого игры студии были какое-то время недоступны. Кто-то назвал выход GTA: The Trilogy — The Definitive Edition крупнейшим провалом 2021 года.