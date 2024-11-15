Ремейк легендарной Resident Evil 2 посетит устройства Apple в декабре

Однако не все устройства Apple смогут запустить игру. Для игры потребуется iPhone 16, iPhone 15 Pro или iPad или Mac с чипом M1 или более новым. Для тех, кто сомневается в покупке, Capcom предложит небольшую демоверсию игры перед покупкой полного контента. Игра поддерживает «кроссплатформенное сохранение».

Кроме того, игра будет оптимизирована для сенсорных экранов и Mac, а также получит новую функцию «автоматической стрельбы» для Леона и Клэр.

Resident Evil 2 станет одной из четырех игр серии Resident Evil, доступных для устройств Apple, наряду с Resident Evil 7, Resident Evil 4 и Resident Evil Village.