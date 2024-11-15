Ремейк легендарной Resident Evil 2 посетит устройства Apple в декабре

Опубликовано 15 ноября 2024, 15:001 мин.
Ремейк легендарной Resident Evil 2 посетит устройства Apple в декабреМожно и перепройти
Легендарная игра в жанре выживания в условиях зомби-апокалипсиса Resident Evil 2 от Capcom появится на устройствах Apple в декабре. Ремейк игры, ставший культовым после выхода в 1998 году, будет доступен на этих устройствах с 10 декабря.
© Capcom
Однако не все устройства Apple смогут запустить игру. Для игры потребуется iPhone 16, iPhone 15 Pro или iPad или Mac с чипом M1 или более новым. Для тех, кто сомневается в покупке, Capcom предложит небольшую демоверсию игры перед покупкой полного контента. Игра поддерживает «кроссплатформенное сохранение».
Кроме того, игра будет оптимизирована для сенсорных экранов и Mac, а также получит новую функцию «автоматической стрельбы» для Леона и Клэр.
Resident Evil 2 станет одной из четырех игр серии Resident Evil, доступных для устройств Apple, наряду с Resident Evil 7, Resident Evil 4 и Resident Evil Village.