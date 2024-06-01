Ремейк легендарной Silent Hill 2 заглянет на PS5 и ПК уже в октябре этого года

Ремейк является частью большого возрождения Silent Hill. Konami анонсировала несколько спин-оффов и боевик по мотивам Silent Hill 2. Разработкой ремейка занимается Bloober Team, известная своими играми Layers of Fear и The Medium.

Поклонники могут «ожидать достоверного переосмысления оригинальной игры 2001 года, дополненного современными визуальными эффектами и геймплейными механиками». Подтверждение одновременного релиза на ПК и PS5-версии — приятный сюрприз для фанатов.