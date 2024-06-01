Ремейк легендарной Silent Hill 2 заглянет на PS5 и ПК уже в октябре этого года

Опубликовано 01 июня 2024, 03:00
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Ремейк легендарной Silent Hill 2 заглянет на PS5 и ПК уже в октябре этого годаПирамидоголовый будет
Konami представила новый трейлер грядущего ремейка классической игры в жанре survival horror — Silent Hill 2. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC 8 октября.
В трейлере показано возвращение Джеймса Сандерленда в город Сайлент Хилл, наполненный гротескными монстрами и густой атмосферой ужаса.
Ремейк является частью большого возрождения Silent Hill. Konami анонсировала несколько спин-оффов и боевик по мотивам Silent Hill 2. Разработкой ремейка занимается Bloober Team, известная своими играми Layers of Fear и The Medium.
Поклонники могут «ожидать достоверного переосмысления оригинальной игры 2001 года, дополненного современными визуальными эффектами и геймплейными механиками». Подтверждение одновременного релиза на ПК и PS5-версии — приятный сюрприз для фанатов.