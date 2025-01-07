Ремейк Resident Evil 4 продали тиражом более 9 миллионов копий

Первые три миллиона копий были проданы всего за два дня после релиза. К апрелю 2023 года игра преодолела отметку в четыре миллиона, а к июлю — пять миллионов. В марте 2024 года Capcom объявила о продажах более семи миллионов копий.

Критики положительно оценили ремейк, отметив его техническое исполнение и обновленную графику. Однако некоторые отметили, что у ремейка был потенциал стать еще более амбициозным.

Ожидается, что 2025 год может стать важным для серии с анонсом Resident Evil 9, который, возможно, выйдет в конце года.