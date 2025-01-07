Ремейк Resident Evil 4 продали тиражом более 9 миллионов копий

Опубликовано 07 января 2025, 03:001 мин.
Ремейк Resident Evil 4 продали тиражом более 9 миллионов копийCapcom отмечает успех культовой игры и готовит новые анонсы
Японская компания Capcom сообщила, что ремейк Resident Evil 4, выпущенный в марте 2023 года, разошелся тиражом более 9 миллионов копий. Этот результат особенно впечатляет, учитывая, что игра в значительной степени сохраняет контент оригинала 2005 года.
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Первые три миллиона копий были проданы всего за два дня после релиза. К апрелю 2023 года игра преодолела отметку в четыре миллиона, а к июлю — пять миллионов. В марте 2024 года Capcom объявила о продажах более семи миллионов копий.
Критики положительно оценили ремейк, отметив его техническое исполнение и обновленную графику. Однако некоторые отметили, что у ремейка был потенциал стать еще более амбициозным.
Ожидается, что 2025 год может стать важным для серии с анонсом Resident Evil 9, который, возможно, выйдет в конце года.