Рэпера Моргенштерна не допустят до тестирования S.T.A.L.K.E.R. 2

По его словам, Моргенштерн не будет принимать участие в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2. Он также опроверг «вброс» рэпера о других формах сотрудничества. Напомним, в интервью Даниле Поперечному Моргенштерн сообщил, будто ведёт с разработчиками переговоры о возможной интеграции. «Никаких договоров между Алишером и компанией заключено не было», — сказал комьюнити-менеджер GSC.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается 28 апреля 2022 года. Первое время игра будет доступна только для компьютеров и консолей Xbox Series.