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Рэпера Моргенштерна не допустят до тестирования S.T.A.L.K.E.R. 2«Вброс» не подтвердился
В июне рэпер Моргенштерн заявил, что будет тестировать новую игру S.T.A.L.K.E.R. 2. Сегодня один из комьюнити-менеджеров украинского разработчика игр GSC сказал, что этого не случится.
По его словам, Моргенштерн не будет принимать участие в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2. Он также опроверг «вброс» рэпера о других формах сотрудничества. Напомним, в интервью Даниле Поперечному Моргенштерн сообщил, будто ведёт с разработчиками переговоры о возможной интеграции. «Никаких договоров между Алишером и компанией заключено не было», — сказал комьюнити-менеджер GSC.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается 28 апреля 2022 года. Первое время игра будет доступна только для компьютеров и консолей Xbox Series.