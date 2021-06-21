Рэперу Моргенштерну дадут поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2 раньше обычных игроков

По словам Моргенштерна, его любимая часть — «Тень Чернобыля». Пока неясно, будет рэпер участвовать в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2 или речь идёт только о знакомстве с одним из финальных билдов игры. Моргенштерн сказал, что «уже договорился, что будет тестером».

Рэпер также заявил о возможной интеграции с разработчиками, однако эта информация не проверена.

Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться 28 апреля 2022 года. Первое время игра будет доступна только для ПК и Xbox Series.