Рэперу Моргенштерну дадут поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2 раньше обычных игроков

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Рэперу Моргенштерну дадут поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2 раньше обычных игроковБудет тестировать игру
Рэпер Моргенштерн рассказал, что будет тестировать новую игру S.T.A.L.K.E.R. 2. Знаменитость заявила, что является большим фанатом серии.
По словам Моргенштерна, его любимая часть — «Тень Чернобыля». Пока неясно, будет рэпер участвовать в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2 или речь идёт только о знакомстве с одним из финальных билдов игры. Моргенштерн сказал, что «уже договорился, что будет тестером».
Рэпер также заявил о возможной интеграции с разработчиками, однако эта информация не проверена.
Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться 28 апреля 2022 года. Первое время игра будет доступна только для ПК и Xbox Series.