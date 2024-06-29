Игры
Опубликовано 29 июня 2024, 13:23
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Resident Evil и Assassin's Creed вышли на iPhone, но успеха они не сыскали

Продажи слабые
Несмотря на то, что Apple начала выпускать на iPhone и iPad AAA-игры, по последним данным, эти игры не могут увлечь мобильных геймеров. С момента выпуска iPhone 15 Pro с чипом A17 Pro Apple "обхаживает" крупных разработчиков игр. Однако данные Appfigures показывают, что игры консольного уровня, такие как Resident Evil Village и Assassin's Creed Mirage, не особо продаются.
Resident Evil и Assassin's Creed вышли на iPhone, но успеха они не сыскали
© Ferra

В отчете подчеркивается, что эти ААА-игры, несмотря на свою известность, считаются "коммерческими провалами" на iOS. Например, с момента выхода в июне "Assassin's Creed Mirage" загрузили всего 123 000 раз, при этом менее 3 000 пользователей заплатили за полную версию игры $49,99. Аналогично, в "Resident Evil 4" и "Resident Evil Village" количество покупок было минимальным по сравнению с количеством загрузок (в этих играх есть бесплатный пробный период).

Аналитики отрасли считают, что мобильные геймеры предпочитают более простые, казуальные игры, рассчитанные на сенсорное управление и короткие игровые сессии. Кроме того, высокая стоимость AAA-игр и их совместимость только с последними моделями устройств Apple еще больше ограничивают их привлекательность.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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