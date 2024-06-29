Resident Evil и Assassin's Creed вышли на iPhone, но успеха они не сыскали

В отчете подчеркивается, что эти ААА-игры, несмотря на свою известность, считаются "коммерческими провалами" на iOS. Например, с момента выхода в июне "Assassin's Creed Mirage" загрузили всего 123 000 раз, при этом менее 3 000 пользователей заплатили за полную версию игры $49,99. Аналогично, в "Resident Evil 4" и "Resident Evil Village" количество покупок было минимальным по сравнению с количеством загрузок (в этих играх есть бесплатный пробный период).

Аналитики отрасли считают, что мобильные геймеры предпочитают более простые, казуальные игры, рассчитанные на сенсорное управление и короткие игровые сессии. Кроме того, высокая стоимость AAA-игр и их совместимость только с последними моделями устройств Apple еще больше ограничивают их привлекательность.