Resident Evil Village с консольной графикой выйдет на iPhone в октябре

17:11, 24 сентября 2023
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Resident Evil Village с консольной графикой выйдет на iPhone в октябреiPad тоже сможет запустить
Resident Evil Village выйдет на iPhone 15 Pro и iPad уже 30 октября. Используя вычислительные и графические возможности чипа A17 Pro, компания Apple намерена превратить iPhone 15 Pro в консоль (или около того).
Игра будет оптимизирована для смартфонов и обеспечит повышенную производительность на iPhone 15 Pro. Игра будет поддерживать стабильную частоту кадров 30 кадров в секунду с поддержкой HDR. Творение японцев будет доступно для моделей iPhone 15 Pro по цене около 33,50 долларов.
Игроки смогут подключить к своим устройствам совместимые геймпады (и не только). Например, использование внешнего монитора и сопряжение контроллера DualSense с iPhone 15 Pro может значительно улучшить игровой процесс.