Resident Evil Village с консольной графикой выйдет на iPhone в октябре

Игра будет оптимизирована для смартфонов и обеспечит повышенную производительность на iPhone 15 Pro. Игра будет поддерживать стабильную частоту кадров 30 кадров в секунду с поддержкой HDR. Творение японцев будет доступно для моделей iPhone 15 Pro по цене около 33,50 долларов.

Игроки смогут подключить к своим устройствам совместимые геймпады (и не только). Например, использование внешнего монитора и сопряжение контроллера DualSense с iPhone 15 Pro может значительно улучшить игровой процесс.