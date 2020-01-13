Ретро-геймпады превратили в контроллеры для Nintendo Switch

Своё творение энтузиаст показал в ролике на YouTube-канале Shank Mods. С необычными контроллерами Nintendo Switch действительно выглядит как ретро-консоль. От Wavebird остался корпус, а вот «внутренности» пришлось взять от Joy-Con. Сборкой контроллеров энтузиаст занимался несколько месяцев.

Он пообещал опубликовать CAD-файлы для всех желающих, но предупредил, что переделывать контроллеры довольно сложно. Автору потребовалось изменить некоторые электрические и логические схемы, добавить кнопки и так далее.

Стоит отметить, что энтузиаст своё творение продавать не планирует. Поэтому остаётся только смотреть опубликованный им видеоролик.