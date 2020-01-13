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Ретро-геймпады превратили в контроллеры для Nintendo Switch
Геймпады от Nintendo GameCube
Энтузиаст создал кастомные контроллеры для Nintendo Switch на основе беспроводного геймпада Wavebird от консоли GameCube. Последняя впервые вышла в 2001 году.
Своё творение энтузиаст показал в ролике на YouTube-канале Shank Mods. С необычными контроллерами Nintendo Switch действительно выглядит как ретро-консоль. От Wavebird остался корпус, а вот «внутренности» пришлось взять от Joy-Con. Сборкой контроллеров энтузиаст занимался несколько месяцев.
Он пообещал опубликовать CAD-файлы для всех желающих, но предупредил, что переделывать контроллеры довольно сложно. Автору потребовалось изменить некоторые электрические и логические схемы, добавить кнопки и так далее.
Стоит отметить, что энтузиаст своё творение продавать не планирует. Поэтому остаётся только смотреть опубликованный им видеоролик.