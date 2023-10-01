Ретро-консоль Atari 2600+ уже доступна для предзаказа, и всего за $130

Несмотря на то, что Atari 2600+ выглядит как привет из прошлого, она оснащена некоторыми усовершенствованиями. В частности, в ней увеличен слот для картриджей, что позволяет избежать досадных застреваний. Кроме того, при включении питания на передней панели загорается значок Atari. Консоль оснащена разъемами HDMI и USB-C, что обеспечивает удобную интеграцию с современными дисплеями. И хотя консоль стала немного меньше, она по-прежнему сохраняет классическую эстетику.

Под капотом Atari 2600+ находится SoC Rockchip 3128, 256 МБ памяти DDR3 и 256 МБ накопителя eMMC. В комплект поставки входит копия оригинального джойстика CX40+ и картридж с десятью классическими играми, но он также может поддерживать широкий спектр оригинальных картриджей Atari.

Atari 2600+, доступная для предварительного заказа по цене 129,99 долларов, будет выпущена 17 ноября 2023 г.