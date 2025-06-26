Режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв снимет нового Джеймса Бонда

Опубликовано 26 июня 2025, 19:381 мин.
Режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв снимет нового Джеймса БондаЖдём
Нового Джеймса Бонда поставит известный режиссёр Дени Вильнёв, снявший «Дюну», «Бегущего по лезвию 2049» и «Прибытие». Об этом сообщает издание Variety. Вильнёв также будет исполнительным продюсером вместе со своей постоянной коллегой Таней Лапуант.
В заявлении режиссёр признался, что с детства обожает Бонда и смотрел фильмы про агента 007 вместе с отцом. Он назвал нового Бонда «большой честью и ответственностью» и пообещал уважительно подойти к наследию персонажа, открывая дорогу новым приключениям.
Проект создаётся студией Amazon MGM. Ранее стало известно, что продюсерами фильма стали Эми Паскаль и Дэвид Хейман, после ухода прежних кураторов франшизы — Барбары Брокколи и Майкла Уилсона.
Детали сюжета, название и имя нового исполнителя роли Бонда пока не раскрываются.