Режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв снимет нового Джеймса Бонда

В заявлении режиссёр признался, что с детства обожает Бонда и смотрел фильмы про агента 007 вместе с отцом. Он назвал нового Бонда «большой честью и ответственностью» и пообещал уважительно подойти к наследию персонажа, открывая дорогу новым приключениям.

Проект создаётся студией Amazon MGM. Ранее стало известно, что продюсерами фильма стали Эми Паскаль и Дэвид Хейман, после ухода прежних кураторов франшизы — Барбары Брокколи и Майкла Уилсона.

Детали сюжета, название и имя нового исполнителя роли Бонда пока не раскрываются.