Roblox научил создавать игры по текстовому описанию

За кулисами работают несколько моделей ИИ — как открытых, так и собственных разработок Roblox. Чтобы не заполнять библиотеку миров мусором, в Roblox обещает использовать систему ранжирования. Игры будут подниматься в рекомендациях только если в них возвращаются игроки.

Тестирование начнётся 28 июля в Новой Зеландии. Пользователям от 9 лет (с подтверждённым возрастом) разрешат пробовать создавать игры, а с 16 лет публиковать их для всех. Будет бесплатная базовая версия и платные расширенные возможности.