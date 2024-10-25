Roblox усилил родительский контроль из-за проблем с безопасностью детей

Компания подверглась критике после того, как в июльском отчете Bloomberg были выявлены проблемы с «охотящимися» на детей на платформе, что даже побудило Турцию заблокировать игру в августе.

Начиная с следующего месяца, пользователи младше 13 лет будут нуждаться в разрешении родителей для доступа к определенным функциям чата, тогда как детям младше 9 лет потребуется аналогичное согласие для игры на некоторых серверах, которые могут включать «легкое насилие» или «грубый юмор».

Кроме того, Roblox введет родительские аккаунты, позволяя родителям управлять настройками своих детей, контролировать ежедневное время перед экраном и просматривать их друзей на платформе