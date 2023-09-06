Rockstar загрузила в Steam взломанную версию своей игры

Это открытие подчеркивает иронию ситуации, когда крупный разработчик игр распространяет пиратскую игру. По всей видимости, Rockstar выбрала такой подход, поскольку не захотела (или не смогла) удалить DRM-защиту оригинальной игры. Вместо того чтобы устранить DRM, Rockstar решила распространять взломанную версию игры в сервисе Steam.

Еще более забавной ситуацию делает то, что это уже не первый случай, когда Rockstar попадается на продаже взломанных игр в Steam. Аналогичные проблемы были обнаружены в играх Manhunt и Max Payne 2, сообщают СМИ.