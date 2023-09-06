Rockstar загрузила в Steam взломанную версию своей игры

Rockstar загрузила в Steam взломанную версию своей игрыИронично
Игровой гигант Rockstar попал в ироничную ситуацию, связанную с пиратством. Создателей модификаций и патчей для игр под ником «Silent» обнаружил, что Steam-версия игры Midnight Club 2, разработанной Rockstar, на самом деле является взломанной версией, выпущенной группой «Razor 1911» еще в 2003 году.
Это открытие подчеркивает иронию ситуации, когда крупный разработчик игр распространяет пиратскую игру. По всей видимости, Rockstar выбрала такой подход, поскольку не захотела (или не смогла) удалить DRM-защиту оригинальной игры. Вместо того чтобы устранить DRM, Rockstar решила распространять взломанную версию игры в сервисе Steam.
Еще более забавной ситуацию делает то, что это уже не первый случай, когда Rockstar попадается на продаже взломанных игр в Steam. Аналогичные проблемы были обнаружены в играх Manhunt и Max Payne 2, сообщают СМИ.