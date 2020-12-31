Ролевой экшен Torchlight II раздают бесплатно

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Torchlight II вышла в 2012 году. По сюжету игры, один из героев первой части Torchlight Алхимик становится одержимым и начинает охотиться на Элементальных Хранителей. Новые персонажи должны его остановить. У Torchlight II реализованы случайно генерируемые уровни, есть и одиночный режим, и корпоративный. Имеется режим «Новая игра плюс», в котором игра не закончится до тех пор, пока игрок этого не захочет.