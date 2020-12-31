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Сегодня 10:47
Ролевой экшен Torchlight II раздают бесплатно
До 19:00
В Epic Games Store до 19:00 сегодня, 31 декабря, можно бесплатно скачать ролевой экшен Torchlight II. Затем начнётся раздача другой игры — последней в новогодней акции цифрового магазина.
В обычное время Torchlight II стоит 419 рублей. Сейчас игру можно «забрать» бесплатно.
Torchlight II вышла в 2012 году. По сюжету игры, один из героев первой части Torchlight Алхимик становится одержимым и начинает охотиться на Элементальных Хранителей. Новые персонажи должны его остановить. У Torchlight II реализованы случайно генерируемые уровни, есть и одиночный режим, и корпоративный. Имеется режим «Новая игра плюс», в котором игра не закончится до тех пор, пока игрок этого не захочет.