Ролик компьютерной игры выдали за «запись боевых действий на Украине»

Издание Bloomberg рассказало, что видео распространялось несколькими пользователями в Facebook и Twitter. При этом разные пользователи подписывали ролик по-разному. Кто-то утверждал, что это журналистская съёмка, кто-то — что это кадры запуска Украиной ракет для перехвата российского артиллерийного удара.

На самом деле, оригинальное видео появилось на YouTube-канале Compared Comparisons в январе 2022. Автор ролика не предполагал, что его будут выдавать за боевые действия на Украине. Facebook уже удалила видео.

Ролики из Arma 3 использовались для создания фейков и ранее. Кадр из игры, например выдавали за израильский «железный купол».