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Ролик компьютерной игры выдали за «запись боевых действий на Украине»Из Arma 3
В соцсетях вчера стали распространяться любительские видео «боевых действий». По крайней мере одно из таких оказалось геймплейным роликом из игры-симулятора Arma 3.
Издание Bloomberg рассказало, что видео распространялось несколькими пользователями в Facebook и Twitter. При этом разные пользователи подписывали ролик по-разному. Кто-то утверждал, что это журналистская съёмка, кто-то — что это кадры запуска Украиной ракет для перехвата российского артиллерийного удара.
На самом деле, оригинальное видео появилось на YouTube-канале Compared Comparisons в январе 2022. Автор ролика не предполагал, что его будут выдавать за боевые действия на Украине. Facebook уже удалила видео.
Ролики из Arma 3 использовались для создания фейков и ранее. Кадр из игры, например выдавали за израильский «железный купол».
Источник: Bloomberg