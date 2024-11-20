Роскомнадзор пообещал не блокировать доступ к S.T.A.L.K.E.R. 2 в России без суда

Игра, выходящая 20 ноября 2024 года, пока не признана экстремистским материалом, а разработчик не включен в список нежелательных организаций. Однако, если он заявят о поддержке украинских вооруженных сил или экстремистских групп, это может стать основанием для уголовного преследования в России. Также, если в игре будут найдены экстремистские символы или сообщения, она может быть полностью запрещена, а ответственность может быть возложена на тех, кто ее распространяет или даже играет в нее.

На данный момент игра недоступна для официальной покупки в России, но ее можно получить через такие сервисы, как Xbox Game Pass.