Роскомнадзор пообещал не блокировать доступ к S.T.A.L.K.E.R. 2 в России без суда

Опубликовано 20 ноября 2024, 11:291 мин.
Роскомнадзор пообещал не блокировать доступ к S.T.A.L.K.E.R. 2 в России без судаИ следствия
Роскомнадзор заявил, что доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не будет заблокирован в России до вынесения судебного решения, пишет РИА Новости. Это заявление последовало на фоне предупреждений российских юридических экспертов, которые отметили, что покупка игры может повлечь уголовную ответственность, если разработчики, GSC Game World, направят прибыль на нужды украинской армии или если в игре будут обнаружены запрещенные материалы.
Игра, выходящая 20 ноября 2024 года, пока не признана экстремистским материалом, а разработчик не включен в список нежелательных организаций. Однако, если он заявят о поддержке украинских вооруженных сил или экстремистских групп, это может стать основанием для уголовного преследования в России. Также, если в игре будут найдены экстремистские символы или сообщения, она может быть полностью запрещена, а ответственность может быть возложена на тех, кто ее распространяет или даже играет в нее.
На данный момент игра недоступна для официальной покупки в России, но ее можно получить через такие сервисы, как Xbox Game Pass.