Роскомнадзор заблокировал страницу игры с фашистским парадом на Красной площади

Глава студии-разработчика игры рассказал, что 4 июня получил письмо от Valve, из которого узнал о требовании Роскомнадзора заблокировать Strategic Mind: Blitzkrieg на территории России. Страницу игры в Steam на момент публикации заметки открыть нельзя.

Сообщается, что Роскомнадзор объяснил блокировку реабилитацией нацизма и формированием у пользователей лояльного к нему отношения. Стоит отметить, что по тому же поводу игру ранее критиковали на телеканале «Россия 24» и в газете «Коммерсантъ».

Разработчики Strategic Mind: Blitzkrieg же утверждают, что в их игре просто показана альтернативная история, а все фашисты в ней представлены негативными персонажами.

Что интересно, Strategic Mind: Blitzkrieg всё ещё доступна в магазине GOG.com.