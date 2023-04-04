Российская игра Atomic Heart подешевела на ПК

Скидка распространяется на все издания игры: стандартное, «Золотое» и «Премиум». В VK Play цена стандартного издания снизилась с 2499 рублей до 1999 рублей. «Золотое» и «Премиум» можно купить за 2399 и 2699 рублей соответственно. В Steam стандартное стоит на 20% меньше, а «Золотое» и «Премиум» издания — на 25%. В турецком Steam игру можно купить за 559 лир.

Акция продлится до 10 апреля 2023 года. На консолях скидок на Atomic Heart пока нет.

Atomic Heart — это футуристический экшен с элементами RPG, который действует в альтернативной реальности СССР.