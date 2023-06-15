Российская игровая индустрия останется без поддержки государства

Российская игровая индустрия останется без поддержки государстваНужно опираться на частные инвестиции
Российское правительство разъяснило, что оно не планирует оказывать финансовую поддержку индустрии разработки компьютерных игр, по словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина, чьи слова приводит Интерфакс.
Паршин заявил, что хотя для отдельных проектов, таких как симуляторы, могут быть сделаны исключения, большинство разработок игр должны опираться на рыночные инвестиции, а не на государственное финансирование.
В настоящее время Минцифры рассматривает игровую индустрию как часть более широкого ИТ-сектора и нацелено на импортозамещение. Паршин подчеркнул важность создания центров компетенции для разработки промышленного и общесистемного программного обеспечения и упомянул о существовании определенных «серых зон», где могут потребоваться уникальные решения.