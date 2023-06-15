Российская игровая индустрия останется без поддержки государства

Паршин заявил, что хотя для отдельных проектов, таких как симуляторы, могут быть сделаны исключения, большинство разработок игр должны опираться на рыночные инвестиции, а не на государственное финансирование.

В настоящее время Минцифры рассматривает игровую индустрию как часть более широкого ИТ-сектора и нацелено на импортозамещение. Паршин подчеркнул важность создания центров компетенции для разработки промышленного и общесистемного программного обеспечения и упомянул о существовании определенных «серых зон», где могут потребоваться уникальные решения.