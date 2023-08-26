Российские геймеры назвали лучшие бесплатные игры

Российские геймеры назвали лучшие бесплатные игрыВ списке есть Dota, CS:GO и Overwatch
В России Genshin Impact признали лучшей бесплатной игрой. Китайская ролевая игра Genshin Impact признана лучшей среди так называемых free-to-play игр по результатам исследования, проведенного российской онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education). Результатами делится Лента.ру.
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По результатам исследования российские геймеры признали Genshin Impact лучшей бесплатной игрой, второе место заняла Dota 2. League of Legends также была названа российскими игроками одной из лучших бесплатных игр.
Далее в рейтинге следуют шутеры CS:GO, симулятор War Thunder, Apex Legends и Fortnite. Также в список вошли коллекционная карточная игра (ККИ) Hearthstone, а также Warframe и Overwatch.
Создание free-to-play игр может быть сложным процессом, поскольку разработчики не получают доход от продаж игр. Вместо этого им приходится искать альтернативные способы заработка, такие как реклама или микротранзакции. Поэтому специалисты назвали создание бесплатной игры — «настоящим искусством».