Российские геймеры назвали лучшие бесплатные игры

По результатам исследования российские геймеры признали Genshin Impact лучшей бесплатной игрой, второе место заняла Dota 2. League of Legends также была названа российскими игроками одной из лучших бесплатных игр.

Далее в рейтинге следуют шутеры CS:GO, симулятор War Thunder, Apex Legends и Fortnite. Также в список вошли коллекционная карточная игра (ККИ) Hearthstone, а также Warframe и Overwatch.

Создание free-to-play игр может быть сложным процессом, поскольку разработчики не получают доход от продаж игр. Вместо этого им приходится искать альтернативные способы заработка, такие как реклама или микротранзакции. Поэтому специалисты назвали создание бесплатной игры — «настоящим искусством».