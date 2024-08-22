Российские геймеры потратили более 20 млрд рублей внутри игр в июле

Средняя транзакция составила от 500 до 1 000 рублей, при этом самые активные игроки тратили чуть более 2 500 рублей за покупку. Игровая индустрия в основном монетизируется по двум моделям: «разовые покупки» и более прибыльная модель free-to-play, когда доход генерируется за счет внутриигровых транзакций.

Для разработчиков модель free-to-play является более устойчивой, обеспечивая средства на Эксперты подчеркивают, что микротранзакции стали значительным источником дохода, иногда даже превышающим первоначальную стоимость самой игры.

В целом игровая индустрия в России выросла на 14% в первой половине 2024 года по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об устойчивом росте сектора.