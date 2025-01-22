Цифра дня: сколько миллиардов рублей российские геймеры потратили на игры в 2024 году

В 2024 году российские геймеры потратили 173 миллиарда рублей на компьютерные и мобильные игры, почти вернувшись к уровню рынка 2021 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование XYZ, онлайн-школы разработки игр. Их анализ показал рост игрового рынка на 7,5% по сравнению с прошлогодним показателем в 161 млрд рублей.

В число самых продаваемых игр вошли Black Myth: Wukong, Helldivers 2 и Warhammer 40,000: Space Marine 2. Около 67% российских геймеров совершили покупки, приобретя в среднем по три игры. Директор VK Play Александр Михеев подтвердил, что оценка в 173 миллиарда рублей соответствует текущим тенденциям рынка, отметив, что рынок возвращается к показателю 2021 года в 177 миллиардов рублей. Он также отметил значительный рост расходов на покупку игр для ПК: во второй половине 2024 года их оборот увеличится более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом.

В исследовании геймеры определяются как те, кто играет более пяти часов в неделю, и, по оценкам, в России насчитывается около 25 миллионов таких геймеров. Данные были получены путем опроса более 1000 участников.