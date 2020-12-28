Российские магазины начали предупреждать о неполадках в Cyberpunk 2077

Так, на полках магазинов российского ритейлера “М.Видео” можно встретить объявление, сообщающее потенциальным покупателям о том, что на базовых консолях в игре могут возникать баги, которые разработчик обещает в исправить. Есть ли подобные предупреждения в магазинах других сетей - не ясно.