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Российские магазины начали предупреждать о неполадках в Cyberpunk 2077
Судя по всему, из-за частоты возвратов
В России покупателей физических копий нашумевшего Cyberpunk 2077 начали предупреждать о неполадках в игре.
Так, на полках магазинов российского ритейлера “М.Видео” можно встретить объявление, сообщающее потенциальным покупателям о том, что на базовых консолях в игре могут возникать баги, которые разработчик обещает в исправить. Есть ли подобные предупреждения в магазинах других сетей - не ясно.
Напомним, что ранее на разработчика забагованной Cyberpunk 2077— CD Projekt RED подали в суд за убытки инвесторов, которыми обязан релиз игры. Истцом выступила юридическая компания Rosen, по словам которой, Cyberpunk 2077 не сообщила о том, что игра практически не играбельна на старых приставках Xbox или PlayStation.