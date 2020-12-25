На разработчика проблемной Cyberpunk 2077 подали в суд

Коллективный иск подали в федеральный суд Лос-Анджелеса. Юристы из Rosen говорят, что к иску могут присоединиться ещё инвесторы, которые вложили деньги в ценные бумаги CD Projekt в 2020 году.

Истцы считают, что разработчик ввёл инвесторов в заблуждение, не сообщив о том, что Cyberpunk 2077 почти не играбельна на старых консолях Xbox или PlayStation. Дело в том, что когда стала известна правда, инвесторы понесли убытки. Журналисты напомнили, что после релиза Cyberpunk 2077 американские депозитарные расписки CD Projekt подешевели на 25%, а после того, как игру удалили из магазина PlayStation — на 16%.