Российские магазины объяснили задержку доставки PlayStation 5

Как пишет DTF, некоторые покупатели, сделавшие предзаказ в ноябре, получили консоли раньше, чем те, кто сделал предзаказ на самом старте.

«М.Видео» и «Эльдорадо» ответили на жалобы клиентов и признались, что очереди для выдачи заказов не было изначально. С середины сентября базу данных покупателей PlayStation 5 собирали, не указывая там дату предзаказа.

Также представители «Эльдорадо» рассказали, что ритейлеры слишком поздно осознали невозможность справиться со спросом. Теперь магазины пытаются выдавать товар по мере поставок, как можно быстрее.

В «М.Видео» также отметили, что на ситуацию повлияло и отсутствие списка дат для большинства предзаказов, и задержка поставок PlayStation 5 в магазины.