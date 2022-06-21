Российские разработчики игр массово теряют работу

Forbes привёл пример якутской компании ООО «Майтона». Почти сразу после начала военных действий, сотрудников предупредили, что «как и для многих других IT-компаний России, настали сложные времена». Компания перешла на режим экономии, остановила аренду офисных помещений и ограничила набор новых сотрудников.

Аналогичные проблемы испытывают и другие игровые студии. Так, за последние три-четыре недели на рынок труда в геймдеве вышло около 2000-2500 человек. Как признаются собеседники Forbes, сейчас проще сократить людей, а «потом "там" добрать новых». Стало трудно с вводом денег, а многие банки, магазины игр, организаторы больших индустриальных и игровых мероприятий в последние месяцы стараются избегать связей с Россией.

Основатель Helio Games Сергей Орловский среди причин ухода игровых компаний из страны назвал следующее: «ужасный курс рубля, очень тяжело проводить платежи, никогда не знаешь, когда тебе забанят средства разработки, например, движки, на которых ты работаешь».