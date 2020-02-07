Российские разработчики продемонстрировали грядущую игру про советских партизан

Издателем стала компания Daedalic Entertainment, известная по Deponia, The Whispered World и другим проектам. Заключение соглашения позволило появиться странице «Партизаны 1941» в Steam. Игру пока нельзя предзаказать, но можно добавить в список желаемого.

В описании «Партизаны 1941» сказано, что это тактическая игра в реальном времени со стелс-элементами. Действие её происходит на Восточном фронте Второй мировой войны.

В начале марта должно состояться закрытое бета-тестирование игры. Релиз предварительно запланирован на этот год, точная дата станет известна позже.