Российские телеканалы прокомментировали русофобию в Call of Duty: Modern Warfare

В сюжете «Рен-ТВ» журналисты рассказали о русской озвучке шутера, где вместо «российские военные» звучит «бойцы Баркова» (главного злодея игры). Также телеканал упомянул об обрушении рейтинга Call of Duty: Modern Warfare на Metacritic и о том, что зарубежные игроки отреагировали на русофобию спокойно.

«Россия 24» же рассказала о спорных моментах в игре. Например о сюжете, связанном с Шоссе смерти — реальным историческим событием, во время которого военные США расстреливали мирных жителей. Только в Call of Duty: Modern Warfare агрессорами в аналогичной ситуации выступили русские.

Телеканалы взяли интервью у блогера Ильи Мэддисона, который наиболее резко раскритиковал игру. Он считает, что российские геймеры должны бойкотировать Call of Duty: Modern Warfare.

«В сухом остатке, учитывая лейтмотив, пропаганда русофобии сегодня в цене», — подытожили на «России 24».