Российские учителя будут проводить уроки по компьютерным играм

На курсах повышения квалификации учителям будут рассказывать о жанровых особенностях компьютерных игр, истории развития киберспорта и организации безопасного учебно-тренировочного процесса. Педагоги научатся решать задачи с виртуальными персонажами, пользоваться программами для голосового общения и настраивать игровое оборудование.

Лекции для преподавателей начнутся 15 сентября в режиме онлайн, сказано на портале mos.ru. Участвовать в курсах повышения квалификации смогут учителя физкультуры, информатики и информационно-коммуникационных технологий, офицеры-воспитатели кадетских классов, классные руководители, старшие вожатые, а также педагоги дополнительного образования и педагоги-организаторы.

В центре «Патриот. Спорт» считают, что «интеллектуальные виды спорта — одно из самых перспективных направлений в современном образовании».