Игры
Опубликовано 27 января 2025, 00:45
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Российские умельцы перенесли GTA Vice City на движок GTA 4. Пока можно скачать

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Отличные новости для фанатов Grand Theft Auto — GTA Vice City Nextgen Edition теперь можно скачать и играть бесплатно. Этот фанатский ремастер переносит весь Vice City — миссии, карты и контент — на современный движок RAGE Engine. И что самое приятное, для его запуска больше не требуется оригинальная игра, за что можно благодарить блокировку YouTube-канала проекта.
Российские умельцы перенесли GTA Vice City на движок GTA 4. Пока можно скачать

© Take-Two / Rockstar

Этот проект обновляет игру, добавляя улучшенные текстуры для персонажей, улучшенный вид города и оружия, а также все модели автомобилей и персонажей из Xbox-версии оригинальной игры. Хотя модели сохранили свой классический дизайн, они получили более качественные текстуры. Кроме того, в игре присутствуют все оригинальные радиостанции, катсцены и атмосфера Vice City, дополненная лучшими частицами и освещением.

Изначально мод требовал наличия оригинальной игры в знак уважения к издателю, но после того, как Take-Two Interactive без предупреждения удалила канал команды моддеров на YouTube, разработчики переиздали его как самостоятельный проект.

Вы можете скачать этот ремастер уже сейчас, но действуйте быстро — Take-Two может попытаться удалить его в ближайшее время.

Источник:VK
Автор:Максим Многословный
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#GTA Vice City
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