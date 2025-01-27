Российские умельцы перенесли GTA Vice City на движок GTA 4. Пока можно скачать

Этот проект обновляет игру, добавляя улучшенные текстуры для персонажей, улучшенный вид города и оружия, а также все модели автомобилей и персонажей из Xbox-версии оригинальной игры. Хотя модели сохранили свой классический дизайн, они получили более качественные текстуры. Кроме того, в игре присутствуют все оригинальные радиостанции, катсцены и атмосфера Vice City, дополненная лучшими частицами и освещением.

Изначально мод требовал наличия оригинальной игры в знак уважения к издателю, но после того, как Take-Two Interactive без предупреждения удалила канал команды моддеров на YouTube, разработчики переиздали его как самостоятельный проект.

Вы можете скачать этот ремастер уже сейчас, но действуйте быстро — Take-Two может попытаться удалить его в ближайшее время.