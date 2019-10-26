Российские видеоблогеры объявили бойкот «русофобской» Call of Duty

Первым об отказе участвовать в промоакции заявил стример Илья Мэддисон. Он рассказал, что не хочет «шквариться об эти помои». Несмотря на то, что блогеру предлагали за серию стримов «больше миллиона», он отказывается играть в «откровенно преступную игру», где российских военных изображают как террористов.

После Мэддисона с аналогичным заявлением выступил ещё один блогер Артур Blacksilver. Сообщается, что часть партнёрских трансляций в рамках акции всё-таки началась. Но некоторые всё же отменили в связи со вчерашней трагедией в Забайкалье, во время которой военный расстрелял сослуживцев из табельного оружия.