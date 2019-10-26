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Российские видеоблогеры объявили бойкот «русофобской» Call of Duty
Не хотят стримить её
Вчера официально вышла новая Call of Duty: Modern Warfare, которую СМИ прозвали русофобской из-за нелицеприятного изображения в ней российской армии. Известные блогеры в России должны были начать прохождение сюжетной кампании игры в рамках её продвижения, однако несколько человек отказались это делать. Причины всё те же — им не нравится то, как показана страна в шутере.
Первым об отказе участвовать в промоакции заявил стример Илья Мэддисон. Он рассказал, что не хочет «шквариться об эти помои». Несмотря на то, что блогеру предлагали за серию стримов «больше миллиона», он отказывается играть в «откровенно преступную игру», где российских военных изображают как террористов.
После Мэддисона с аналогичным заявлением выступил ещё один блогер Артур Blacksilver. Сообщается, что часть партнёрских трансляций в рамках акции всё-таки началась. Но некоторые всё же отменили в связи со вчерашней трагедией в Забайкалье, во время которой военный расстрелял сослуживцев из табельного оружия.
Антон Кузнецов (с DTF)
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