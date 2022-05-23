Российские власти выделили 260 млн рублей на компьютерную игру о Смутном времени

Деньги получил российский разработчик видеоигр Cyberia Limited. Журналисты отмечают, что студия ещё не выпустила ни одной самостоятельной игры. В основу сюжета «Смуты» ляжет исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

В этой книге описаны события, связанные с польской интервенцией, периодом Смутного времени. Среди героев — князь Дмитрий Пожарский, его соратник Кузьма Минин, Лжедмитрий II, польский король Сигизмунд III, царь Михаил Федорович Романов. В центре сюжета, как сообщается, будет русский князь Юрий Милославский, который вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским сформирует второе ополчение. Разработчики отметили, что вдохновлялись игрой Ghost of Tsushima.