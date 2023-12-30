Российский аналог Steam подвел итоги года: чем похвастались в VK Play

Каталог игр VK Play увеличился до более чем 10 000 наименований, на платформе представлено более 2 500 разработчиков. Платформа также продемонстрировала рост числа зарегистрированных пользователей, достигнув 37,2 миллиона к концу 2023 года.

В 2023 году VK Play Tournaments провела более 5 500 соревнований с 1,3 миллионами участников. Общий призовой фонд превысил 21 миллион рублей. Сейчас VK Play сотрудничает с более чем 380 киберспортивными организациями.

В 2023 году стриминговым сервисом платформы VK Play Live пользовались 25 000 активных стримеров. Эти стримеры провели более 912 000 трансляций, которые посмотрели 10 миллионов зрителей.

VK Play также запустил Prototype. indie — инди-инкубатор для российских разработчиков. Инкубатор планирует обеспечить разработчикам ежедневный контакт, менторство и участие в мероприятиях. В ближайшее время разработчики смогут подать заявку на менторство и участие в питчингах игр.