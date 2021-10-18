Российский депутат заявил об опасных последствиях победы российских киберспортсменов для детей

В воскресенье Team Spirit выиграла более $18 млн в турнире. Журова сказала, что ребята заслуженно получили свои призовые. При этом бывшая спорстменка отметила, что не хочет, чтобы «это приобретало массовый характер». По её мнению, победа Team Spirit станет «супербольшой рекламой для детей». «Теперь желание появится абсолютно у всех. Ребята начнут понимать: "Если я буду сидеть и заниматься киберспортом, то добьюсь такого же успеха и получу огромную сумму денег". А мы этот процесс уже не остановим. Это вердикт», — добавила Журова.

Она считает, будто из-за киберспорта Россия теряет будущих великих спортсменов, которые могли бы стать олимпийскими чемпионами. При этом Журова пришла к выводу, что «лучше уж киберспорт, чем хайповое блогерство».