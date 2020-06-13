Российский драматический театр проведёт спектакль в Minecraft

Премьера назначена на 14 июня, как следует из поста в группе БДТ имени Г. А. Товстоногова. В театре говорят, что представят первый в России Minecraft-спектакль.

Зрители смогут посмотреть постановку и погулять по виртуальному Большому драматическому театру. Его копию построили игроки Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова.

Начало спектакля назначено на 21:00. Театр также покажет прямую трансляцию постановки на странице БДТ во «ВКонтакте» и на YouTube. Обладатели лицензионной версии игры Minecraft Java могут скачать нужный лаунчер 14 июня с 11:00 до 20:00 на сайте bdtdigital.ru. При этом погулять по виртуальной копии театра и зайти в зрительный зал смогут только 90 игроков.