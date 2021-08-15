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Российский поклонник «Ведьмака» рассказал, как его спасла от удара ножом колода карт из игры

Не все поверили в историю
Россиянин Антон Рауш рассказал, как на него напали с ножом в подворотне. К счастью, у парня была с собой колода карт для «Гвинта» — карточной игры из «Ведьмака».
Российский поклонник «Ведьмака» рассказал, как его спасла от удара ножом колода карт из игры

По словам рассказчика, летом он отправился за покупкой этой самой колоды. Купив её, парень положил карты во внутренний карман ветровки.

В одном из переулков он увидел силуэт мужчины. Когда Антон проходил мимо него, тот попросил у него сигарету. Так начался конфликт. Незнакомец толкнул парня в грудь, а затем ударил в живот. Антон ответил ему ударом в ухо. В итоге незнакомец убежал.

Когда парень подходил домой и уже зашёл в подъезд, он увидел, что из его куртки торчит нож. Как утверждает Антон, лезвие застряло в колоде карт.

Некоторые пользователи заметили, что история выглядит вымышленной. Но парень даже приложил фотографии (это, впрочем, не может быть 100-процентным доказательством):

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Фото: AntonRauch