Российский поклонник «Ведьмака» рассказал, как его спасла от удара ножом колода карт из игры

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Российский поклонник «Ведьмака» рассказал, как его спасла от удара ножом колода карт из игрыНе все поверили в историю
Россиянин Антон Рауш рассказал, как на него напали с ножом в подворотне. К счастью, у парня была с собой колода карт для «Гвинта» — карточной игры из «Ведьмака».
По словам рассказчика, летом он отправился за покупкой этой самой колоды. Купив её, парень положил карты во внутренний карман ветровки.
В одном из переулков он увидел силуэт мужчины. Когда Антон проходил мимо него, тот попросил у него сигарету. Так начался конфликт. Незнакомец толкнул парня в грудь, а затем ударил в живот. Антон ответил ему ударом в ухо. В итоге незнакомец убежал.
Когда парень подходил домой и уже зашёл в подъезд, он увидел, что из его куртки торчит нож. Как утверждает Антон, лезвие застряло в колоде карт.
Некоторые пользователи заметили, что история выглядит вымышленной. Но парень даже приложил фотографии (это, впрочем, не может быть 100-процентным доказательством):