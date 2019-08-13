Российский суд запретил онлайн-игру с убийством учителей

В сообщении о решении суда говорится, что на сайте с игрой «содержится информация, побуждающая несовершеннолетних лиц осуществлять насильственные действия по отношению к людям». Суд также отметил, что игра не требовала дополнительной регистрации и аутентификации по паролю. Установить личность владельца сайта пока не удалось.

Согласно описанию игры, она бесплатна и предназначена для геймеров всех возрастов. Убивать персонажа учителя в ней можно различными способами, в том числе удушением, поджогом и избиением.

Теперь блокировкой ресурса с игрой займётся Роскомнадзор.