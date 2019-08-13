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Российский суд запретил онлайн-игру с убийством учителей

«Накажи своего учителя»
Благовещенский городской суд Амурской области признал онлайн-игру «Накажи своего учителя» опасной для несовершеннолетних и запретил её распространение на территории России. В ней игрок, управляя персонажем ученика, мог различными способами убивать учителей.

В сообщении о решении суда говорится, что на сайте с игрой «содержится информация, побуждающая несовершеннолетних лиц осуществлять насильственные действия по отношению к людям». Суд также отметил, что игра не требовала дополнительной регистрации и аутентификации по паролю. Установить личность владельца сайта пока не удалось.

Согласно описанию игры, она бесплатна и предназначена для геймеров всех возрастов. Убивать персонажа учителя в ней можно различными способами, в том числе удушением, поджогом и избиением.

Теперь блокировкой ресурса с игрой займётся Роскомнадзор.

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