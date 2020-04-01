Российский университет разрешил студентам получать баллы по физкультуре в компьютерных играх

Такое решение руководство Университета ИТМО в Санкт-Петербурге приняло в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. С 16 марта студенты обучаются дистанционно.

Теперь они могут набирать баллы по физкультуре, участвуя в лигах по Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), Clash Royale и Dota 2. Причём количество баллов зависит от проведённого в играх времени. Кроме того, студенты могут соревноваться в еженедельных турнирах. В этом случае баллы начисляются в зависимости от занятого места.

Для зачёта по физкультура нужно набрать 100 баллов. Участие в киберспортивном турнире даёт как минимум три балла.