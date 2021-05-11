Российский законодатель предложил усилить контроль над компьютерными играми

Представитель Совфеда сказал, что на компьютерные игры можно распространить понятия «желательный и нежелательный контент». По его мнению, стоит ужесточить контроль в интернете. Башкин считает, что к таким трагедиям, как казанская, «зачастую приводит интернет-среда». «В этих играх летают ошмётки мяса, летят брызги крови, сплошное насилие — для ещё не сформировавшейся подростковой психики это может быть крайне опасно», — заявил Башкин.

Напомним, сегодня 19-летний парень открыл стрельбу в казанской школе. Погибли семеро человек. Убийцу уже задержали. Информации о том, что он любил компьютерные игры на момент публикации новости нет. Также сообщается, что преступник не состоял в «группах смерти» или экстремистских сообществах в соцсетях.