Российским любителям компьютерных игр предложили арендовать кинозалы

В «Каро» считают, что потенциальная аудитория услуги составляет 65 млн россиян. Это просто все люди, которые играют в видеоигры. Кинотеатры решились на запуск новой услуги потому, что у них сейчас «нет избытка контента».

Стоимость аренды будет разниться в зависимости от нескольких параметров. Например, в Калининграде зал класса «стандарт» на 41 место на два часа с понедельника по четверг будет стоить 6 тысяч рублей, с пятницы по воскресенье — 8 тысяч рублей. В Москве аренда такого же зала будет стоить уже 12 и 15 тысяч рублей соответственно.

В «Каро» говорят, что По через три года выручка компании от сдачи залов в аренду геймерам может достичь 2-3% от кассовых сборов.