Российско-кипрская Mundfish анонсировала игру Atomic Heart 2

Опубликовано 08 июня 2025, 00:211 мин.
Российско-кипрская Mundfish анонсировала игру Atomic Heart 2И ММО во вселенной — The CUBE
На Summer Game Fest студия Mundfish объявила, что разрабатывает Atomic Heart 2. Игра выйдет на ПК и консолях. Как и первая часть, это шутер с элементами RPG, действие которого происходит в альтернативной ретрофутуристической реальности.
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Роботы и ИИ, созданные для помощи людям, вышли из-под контроля и разрушают общество. Игроку предстоит остановить катастрофу и спасти человечество.
Также была представлена новая игра — The CUBE. Это многопользовательский RPG-шутер, события которого происходят во вселенной Atomic Heart, но спустя несколько лет. Игроки окажутся внутри огромного парящего Куба, появление которого вызвало странные и опасные события. Цель — разгадать его тайну и предотвратить угрозу.
Первая часть Atomic Heart вышла в 2023 году и получила высокие оценки критиков.