Российско-кипрская Mundfish анонсировала игру Atomic Heart 2

Роботы и ИИ, созданные для помощи людям, вышли из-под контроля и разрушают общество. Игроку предстоит остановить катастрофу и спасти человечество.

Также была представлена новая игра — The CUBE. Это многопользовательский RPG-шутер, события которого происходят во вселенной Atomic Heart, но спустя несколько лет. Игроки окажутся внутри огромного парящего Куба, появление которого вызвало странные и опасные события. Цель — разгадать его тайну и предотвратить угрозу.

Первая часть Atomic Heart вышла в 2023 году и получила высокие оценки критиков.