Российское правительство решило защитить детей от «негативного» влияния видеоигр

Российское правительство решило защитить детей от «негативного» влияния видеоигрПредлагает составить белые и чёрные списки
Аппарат правительства попросил Генпрокуратуру и министерства оценить идеи по защите детей от «негативного» влияния видеоигр. Предлагают создать перечень одобренных и запрещённых игр, а также обязательно устанавливать отечественные программы родительского контроля на компьютеры.
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Минцифры, Генпрокуратура и Минпросвещения должны дать отзывы до 10 февраля. Директор департамента информационных технологий правительства считает, что в неких популярных видеоиграх используются «скрытые вставки» и «способы распространения информации, воздействующие на сознание и подсознание».
Эксперты уже раскритиковали предложения. Как отметил глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев, составление чёрных и белых списков игр — тупиковый путь.