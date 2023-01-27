Российское правительство решило защитить детей от «негативного» влияния видеоигр

Минцифры, Генпрокуратура и Минпросвещения должны дать отзывы до 10 февраля. Директор департамента информационных технологий правительства считает, что в неких популярных видеоиграх используются «скрытые вставки» и «способы распространения информации, воздействующие на сознание и подсознание».

Эксперты уже раскритиковали предложения. Как отметил глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев, составление чёрных и белых списков игр — тупиковый путь.