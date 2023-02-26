Российскую игру Atomic Heart запустили на ПК с отечественным процессором

«Эльбрус-8С» — это 8-ядерный процессор, изготовленный по 28-нм техпроцессу. В минимальных системных требованиях Atomic Heart указаны Intel® Core™ i5-4460 или AMD Ryzen 5 1600.

У Горшенина был компьютер под управлением Windows 10 c использованием двоичного транслятора Lintel, а также видеокартой AMD Radeon Pro WX 3200 и 12 ГБ оперативной памяти. Нагрузка на процессор была близка к 100%, но также стоит учитывать эмуляцию архитектуры x86. В оконном режиме, при средне-высоких настройках и разрешении Full HD игра не показывала и 30 FPS.